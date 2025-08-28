В ГАИ Казани рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП с самокатчиком

«52-летняя жительница Ново-Савиновского района за рулем Suzuki при повороте налево совершила столкновение с автомобилем BMW Х5 под управлением 41-летнего жителя Московского района Казани, который двигался во встречном направлении. От столкновения автомобиль BMW выехал на тротуар, где совершил наезд на 48-летнего мужчину», — сообщил командир первой роты второго батальона полка ДПС Госавтоинспекции Казани, капитан полиции Алмаз Садыков.