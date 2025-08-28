В Южной Корее задержали исполнителя хита Gangnam Style

Клип на песню Gangnam Style стал первым видео на YouTube, которое набрало миллиард просмотров.
По данным агентства, PSY с 2022 года до недавнего времени получал в одной из больниц Сеула рецепты на два лекарства «с высоким риском возникновения зависимости» — снотворное и противотревожное — без необходимых персональных консультаций.
Агенты PSY уже отреагировали, заявив, что у певца действительно диагностировано хроническое расстройство сна и он принимает снотворное в соответствии с предписаниями врача.
«Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявил представитель артиста.
Вместе с этим врач исполнителя обвинения отверг и заявил, что консультации с пациентом проводились, но дистанционно.