В Южной Корее задержали исполнителя хита Gangnam Style

В Южной Корее полиция проводит расследование в отношении музыканта PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан), получившего всемирную известность в 2012 году благодаря песне Gangnam Style. Мужчина обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты, полиция уже задержала самого артиста и его врача, сообщило Yonhap.

Источник: РБК

Клип на песню Gangnam Style стал первым видео на YouTube, которое набрало миллиард просмотров.

По данным агентства, PSY с 2022 года до недавнего времени получал в одной из больниц Сеула рецепты на два лекарства «с высоким риском возникновения зависимости» — снотворное и противотревожное — без необходимых персональных консультаций.

Агенты PSY уже отреагировали, заявив, что у певца действительно диагностировано хроническое расстройство сна и он принимает снотворное в соответствии с предписаниями врача.

«Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — заявил представитель артиста.

Вместе с этим врач исполнителя обвинения отверг и заявил, что консультации с пациентом проводились, но дистанционно.