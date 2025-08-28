Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин: число жертв приближается к сотне

Число жертв ангарского маньяка Михаила Попкова увеличилось до 89. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Источник: Комсомольская правда

Следователи предъявили Попкову еще одно обвинение по факту двух убийств. По данным следствия, в августе 2008 года обвиняемый встретил двух женщин недалеко от Московского тракта в Ангарске. В процессе знакомства произошел конфликт, в ходе которого маньяк задушил одну из девушек веревкой, а затем таким же способом убил другую.

Попков полностью признал свою вину. Таким образом на счету 61-летнего маньяка убийство 88 женщин и одного мужчины.

Напомним, Попков отбывает пожизненное заключение за серию убийств, совершенных с 1990 по 2010 годы. Работая в дежурной части ОВД Центрального района Ангарска, он искал жертв на ночных улицах. Преступления происходили в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и их пригородах.