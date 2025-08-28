Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин: число жертв приближается к сотне

Следователи предъявили Попкову еще одно обвинение по факту двух убийств. По данным следствия, в августе 2008 года обвиняемый встретил двух женщин недалеко от Московского тракта в Ангарске. В процессе знакомства произошел конфликт, в ходе которого маньяк задушил одну из девушек веревкой, а затем таким же способом убил другую.