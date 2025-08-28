В Москву пытались ввезти наркотики под видом посудомоечных машин

До этого российские таможенники задержали крупную партию наркотиков, которую пытались ввезти из Италии под видом сырья для пищевой и косметической продукции. Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями нашли в посылке семь пластиковых ведер с порошком.