В Москву пытались ввезти наркотики под видом посудомоечных машин

В Москву пытались ввезти крупную партию наркотиков под видом посудомоечных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Следствие установило, что участники организованной группы из Украины перевозили наркотические вещества под предлогом ввоза бытовой техники из Белоруссии в Россию. При получении запрещенных веществ злоумышленники были задержаны сотрудниками Центральной оперативной таможни ФТС России.

В ходе обыска по месту их жительства изъяли более 135 кг наркотиков и психотропных веществ. Перовский районный суд Москвы поместил подозреваемых под стражу на месяц.

За совершение преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время продолжается поиск других участников группы, а ход расследования находится под контролем межрегиональной транспортной прокуратуры.

До этого российские таможенники задержали крупную партию наркотиков, которую пытались ввезти из Италии под видом сырья для пищевой и косметической продукции. Сотрудники Федеральной таможенной службы совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями нашли в посылке семь пластиковых ведер с порошком.