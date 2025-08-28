Москвичка не оплатила проезд в метро за своих детей и напала на контролера

— В столичном метро женщина не оплатила проезд за своих детей, в связи с чем была остановлена сотрудницей метрополитена. В ответ на правомерные действия правонарушительница отреагировала агрессивно и ударила представителя власти. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.