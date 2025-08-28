В Ольхонском районе закрыли туристический маршрут от деревни Курма до Кочериково. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», это связано с тем, что дорожный участок от горы Зундук до села Онгурён размыт и опасен для движения на транспорте.