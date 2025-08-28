В Ольхонском районе закрыли туристический маршрут от деревни Курма до Кочериково. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», это связано с тем, что дорожный участок от горы Зундук до села Онгурён размыт и опасен для движения на транспорте.
— Специалисты оценивают состояние леса, который прилегает к грунтовой проезжей части. Это необходимо для определения возможностей предстоящих аварийно-ремонтных работ, — уточнили в «Заповедном Прибайкалье».
Дирекция и администрация Ольхонского района договорились о совместном проведении работ, для чего задействуют специализированную технику. Также организация готова помочь с перевозкой социально-значимых грузов до снятия режима чрезвычайной ситуации.
Напомним, КП-Иркутск рассказывала, что в Ольхонском районе ввели режим ЧС из-за размытой дороги. Сильные дожди размыли 6,5 километра дороги, оставив без стабильного сообщения три населенных пункта — деревни Зама и Кочерикова, а также село Онгурен.