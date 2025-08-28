Ричмонд
Отдыхающих близ Геленджика эвакуировали на безопасный пляж

Под Геленджиком эвакуировали 23 туристов, заблокированных лесным пожаром.

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Более 20 отдыхающих, которые оказались отрезанными лесным пожаром на пляже под Геленджиком, вывезли катером, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю.

«По 23 отдыхающим в Кринице. Их отвезли в безопасное место, также на пляж в Кринице. С другой стороны. Где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать», — говорится в релизе.

Утром краевой оперштаб сообщил, что в Геленджике после падения обломков украинских беспилотников начался пожар в Пшадском лесничестве в районе Криницы.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 3,2 гектара. На месте работают более 40 человек и 11 единиц техники, к тушению привлекли авиацию.