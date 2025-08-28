Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

В мае 2018 года, будучи руководителем агентства «РИА Новости — Украина», Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева».