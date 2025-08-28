Трое пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Краснодаре

Утром 28 августа в Краснодаре произошло ДТП с автобусом. Пострадали трое пассажиров.
«Авария случилась на улице имени В. Н. Мачуги. Неизвестный водитель на каршеринге при развороте столкнулся с маршрутным автобусом, который двигался во встречном направлении», — сообщили в УМД по Краснодару.
Виновник ДТП с места аварии скрылся, сейчас его ищут. В общественном транспорте пострадали три женщины-пассажирки в возрасте 24, 27 и 42 лет. Их доставили в больницу.
Канал «Транспортная инициатива» сообщил, что за рулем каршеринга была девушка.