Трое пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Краснодаре

В Краснодаре произошло ДТП с автобусом, где пострадали трое.

Источник: t.me/trol_pogrom_krd

Утром 28 августа в Краснодаре произошло ДТП с автобусом. Пострадали трое пассажиров.

«Авария случилась на улице имени В. Н. Мачуги. Неизвестный водитель на каршеринге при развороте столкнулся с маршрутным автобусом, который двигался во встречном направлении», — сообщили в УМД по Краснодару.

Виновник ДТП с места аварии скрылся, сейчас его ищут. В общественном транспорте пострадали три женщины-пассажирки в возрасте 24, 27 и 42 лет. Их доставили в больницу.

Канал «Транспортная инициатива» сообщил, что за рулем каршеринга была девушка.