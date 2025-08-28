Сеть торговцев «живым товаром» раскрыли силовики Беларуси и Израиля

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Завершилась третья совместная операция МВД Беларуси и полиции Израиля, в результате которой была пресечена деятельность преступной группы, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что участники данной преступной группы организовывали сексуальную эксплуатацию гражданок Беларуси и других постсоветских стран на территории Израиля.
По данным МВД, сеть работала в пяти городах.
Злоумышленники были задержаны с поличным, они оказались израильскими гражданами, имеющими при этом также и паспорта республик бывшего СССР.
Как было установлено, один из фигурантов ранее за аналогичные действия уже привлекался к ответственности в другой стране.
«Во время обысков в местах оказания сексуальных услуг, съемных квартирах и по местам жительства подозреваемых изъяты оргтехника, крупные суммы наличными, автомобили премиум класса», — рассказали в МВД.
Все потерпевшие — 20 человек — установлены.
Действия участников криминальной структуры были квалифицированы по статьям Уголовного закона Израиля «Торговля людьми», «Склонение к занятию проституцией». До судебного рассмотрения уголовного дела фигуранты будут находиться под арестом.