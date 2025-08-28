Ричмонд
Кладбище завалили мусором: прокуратура Хабаровска начала проверку

Под Хабаровском рядом с кладбищем обнаружили свалку.

В Хабаровском крае проверяют сведения о свалке, образовавшейся рядом с кладбищем в поселке Гаровка-2. Поводом стала публикация о захламленной территории. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку и привлекла к ней специалистов главного управления регионального государственного контроля правительства края.

«Сейчас устанавливается собственник участка. Также будет дана оценка действиям органов местного самоуправления — как они исполняли свои обязанности по содержанию территории», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

После завершения проверки примут решение о дальнейших мерах.