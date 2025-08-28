Ричмонд
Автомобиль Toyota загорелся на улице Богдановича в Минске

В Минске автомобиль Toyota загорелся на улице Богдановича.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль Toyota загорелся на улице Богдановича в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 28 августа утром 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, на улице Богдановича выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный блок. Из-за случившегося удара машина загорелась.

«Предположительно, мужчина уснул за рулем», — сообщили в ГАИ.

И уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

