Автомобиль Toyota загорелся на улице Богдановича в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 28 августа утром 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota, на улице Богдановича выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный блок. Из-за случившегося удара машина загорелась.
«Предположительно, мужчина уснул за рулем», — сообщили в ГАИ.
И уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
