В Волгоградской области из-за БПЛА задержался поезд до Уфы

РЖД: из-за падения обломков БПЛА задержался поезд до Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожную инфраструктуру произошли задержки нескольких пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

По информации филиала РЖД, из расписания выбился в том числе поезд № 358, следующий Уфа — Имеретинский Курорт. Время задержки состава составила менее часа.

В Приволжской железной дороге заверили, что используются все возможности для скорейшего ввода поездов в график. Специалисты приняли меры для нормализации движения и минимизацией неудобств для пассажиров.

