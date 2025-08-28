В Волгоградской области из-за БПЛА задержался поезд до Уфы

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожную инфраструктуру произошли задержки нескольких пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
По информации филиала РЖД, из расписания выбился в том числе поезд № 358, следующий Уфа — Имеретинский Курорт. Время задержки состава составила менее часа.
В Приволжской железной дороге заверили, что используются все возможности для скорейшего ввода поездов в график. Специалисты приняли меры для нормализации движения и минимизацией неудобств для пассажиров.
