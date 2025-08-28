Михаил Попков получил 9 лет и 6 месяцев за убийство, совершенное в 2011 году. В мае того года в парке Ангарска, который находится за домом культуры «Современник» обвиняемый вступил в конфликт с прохожей женщиной, а затем ударил ее топором. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.