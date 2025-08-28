Ричмонд
Михаил Попков получил 9 лет и 6 месяцев за убийство, совершенное в 2011 году

Попков вступил в конфликт с прохожей женщиной и ударил ее топором.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Михаил Попков получил 9 лет и 6 месяцев за убийство, совершенное в 2011 году. В мае того года в парке Ангарска, который находится за домом культуры «Современник» обвиняемый вступил в конфликт с прохожей женщиной, а затем ударил ее топором. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

— От полученных травм потерпевшая умерла на месте, Михаил Попков облил её тело горючей жидкостью, поджег и скрылся, — пояснили в следственном комитете.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления. Назначенный срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Михаил Попков признан виновным в совершении 87 убийств и трех покушений на убийство, совершенных в период с 1992 по 2010 годы. За них он уже отбывает пожизненное заключение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ангарского маньяка Попкова оставят в СИЗО по делу о двойном убийстве.