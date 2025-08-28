В Ялте псевдомастер по ремонту подозревается в серии мошенничеств

Как сообщили в МВД России по Крыму, женщина вызвала «мастера» по объявлению из рекламной брошюры для починки холодильника. Подозреваемый заменил перегоревший удлинитель, но убедил хозяйку, что провел сложный ремонт с заменой деталей. Он составил поддельный акт и получил 59 тысяч рублей наличными. Обман раскрылся, когда внук пенсионерки проверил холодильник и обнаружил, что никакого ремонта не было, так как все заводские пломбы остались на месте.
По данным ведомства, злоумышленник причастен к 15 аналогичным эпизодам мошенничества, сумма ущерба составляет около 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено дело по статье 159 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.