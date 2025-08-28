Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте псевдомастер по ремонту подозревается в серии мошенничеств

В Ялте возбуждено уголовное дело против молодого человека, который под видом мастера по ремонту обманул 88-летнюю местную жительницу.

Как сообщили в МВД России по Крыму, женщина вызвала «мастера» по объявлению из рекламной брошюры для починки холодильника. Подозреваемый заменил перегоревший удлинитель, но убедил хозяйку, что провел сложный ремонт с заменой деталей. Он составил поддельный акт и получил 59 тысяч рублей наличными. Обман раскрылся, когда внук пенсионерки проверил холодильник и обнаружил, что никакого ремонта не было, так как все заводские пломбы остались на месте.

По данным ведомства, злоумышленник причастен к 15 аналогичным эпизодам мошенничества, сумма ущерба составляет около 250 тысяч рублей. В отношении него возбуждено дело по статье 159 УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.