Волгоградка отдала карты мошенникам и попала под уголовное дело за 1,5 млн

По предварительной информации, волгоградка оформила три счета в региональных отделениях банков и за денежное вознаграждение отдала свой «пластик» злоумышленникам. Впоследствии на эти карты поступали и обналичивались деньги, похищенные аферистами у доверчивых граждан. Общая сумма прошедших через эти счета средств превысила полтора миллиона рублей.