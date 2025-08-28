Волгоградка отдала карты мошенникам и попала под уголовное дело за 1,5 млн

В Волгограде возбуждено очередное уголовное дело в отношении местной жительницы, которая решила «легко» заработать, передав свои банковские карты мошенникам. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщину задержали сотрудники городского Управления по борьбе с преступностью.
По предварительной информации, волгоградка оформила три счета в региональных отделениях банков и за денежное вознаграждение отдала свой «пластик» злоумышленникам. Впоследствии на эти карты поступали и обналичивались деньги, похищенные аферистами у доверчивых граждан. Общая сумма прошедших через эти счета средств превысила полтора миллиона рублей.
Следователем Управления МВД России по городу Волгограду в отношении жительницы возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полиция Волгоградской области продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех соучастников этой противоправной деятельности.