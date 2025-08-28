Суд вынес «ангарскому маньяку» приговор после нового признания

Из материалов дела следует, что Попков в 2011 году встретил в парке «Современник» Ангарска незнакомую 36-летнюю женщину, вступил с ней в конфликт. В ходе ссоры он избил потерпевшую, а затем, вооружившись топором, нанес ей несколько ударов по голове. После чего переместил тело погибшей в заброшенную кирпичную башню, расположенную в парке, облил горючей жидкостью и поджег.