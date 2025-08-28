В Алматы врачи спасли женщину после падения с 4-го этажа

Женщина поступила в стационар в крайне тяжёлом состоянии. У неё диагностированы множественные повреждения: тяжёлая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом крыла и тела подвздошной кости с переходом в вертлужную впадину справа со смещением костных отломков, перелом обеих ветвей лонной кости справа, а также фрагментарный скольчатый перелом дистального отдела правой бедренной кости со смещением.