В Алматы врачи спасли женщину после падения с 4-го этажа

Женщина поступила в стационар в крайне тяжёлом состоянии. У неё диагностированы множественные повреждения: тяжёлая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, закрытый перелом крыла и тела подвздошной кости с переходом в вертлужную впадину справа со смещением костных отломков, перелом обеих ветвей лонной кости справа, а также фрагментарный скольчатый перелом дистального отдела правой бедренной кости со смещением.
Из-за тяжёлого ушиба головного мозга и кровоизлияния травматологи не могли сразу выполнить оперативное вмешательство.
Только на седьмые сутки, после стабилизации состояния, благодаря усилиям команды врачей ЦГКБ пациентку удалось взять в операционную.
Травматологи провели остеосинтез бедренной кости и костей таза. Операция прошла успешно благодаря слаженной работе команды специалистов.
Оператором выступил Нуржан Нуралы, ассистентом — Даулет Чукманов, анастезиолог Жулдыз Алпысбай.
Уже на следующий день после операции пациентку удалось активизировать: она смогла встать и начать ходить с опорой на трость.
Сегодня её состояние стабилизировано, и она идёт на поправку.
«Хочу выразить благодарность своему лечащему врачу Нуржану Абдакимовичу за чуткость, профессионализм, за проведение очень сложной операции. Благодарю анестезиолога, медсестёр, санитарок и всю команду врачей. Несмотря на тяжелые переломы, операция прошла успешно, на ноги встала очень быстро. Иду на восстановление. Огромное-огромное человеческое спасибо», — поделилась пациентка.
Этот случай стал ещё одним подтверждением высокого уровня профессионализма алматинских врачей, которые ежедневно спасают жизни в самых сложных ситуациях.