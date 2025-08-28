Ричмонд
Площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 14 гектаров

Самая тяжелая ситуация складывается в Красной Щели.

Под Геленджиком общая площадь лесного пожара выросла до 14 гектаров. Горят сразу несколько крупных участков: в Красной Щели, Грековой Щели, Темной Щели и в районе села Береговое. Самый крупный участок в Красной Щели. Там огонь разошелся на шесть гектаров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, пожар в лесу в районе села Криница начался ночью после атаки БПЛА. Сбитые обломки беспилотника упали на сухую траву и воспламенились. Огонь стал быстро распространяться из-за сильного ветра. Мэр Геленджика Алексей Богодистов говорил о том, что из-за погодных условий сначала не могли задействовать вертолет МЧС.

С утра 28 августа было принято решение эвакуировать людей из базы отдыха в районе села Береговое. Также спасатели пришли на помощь туристам, оказавшимся в западне на одном из пляжей. Люди отдыхали со вчерашнего дня. Но сегодня утром выбраться с берега не смогли. Их на катере перевезли на пляж с другой стороны Криницы.

По официальной информации Минобороны РФ, минувшей ночью над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников.

