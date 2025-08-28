В Ростовской области за сутки потушили 13 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки 27 августа потушили 13 техногенных и 11 ландшафтных пожаров, а также ликвидировали последствия одного ДТП. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
Всего на местах происшествий от экстренного ведомства задействовали выезжали 340 человек и 85 единиц техники.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 28 августа. День должен пройти с переменной облачностью, без осадков. Ветер прогнозируют северный и северо-восточный 6−11 м/с. Дневная температура воздуха установится в районе +22−27, по югу должно быть до +33 градусов. В ряде территорий продлили предупреждение о пожароопасности.
Подпишись на нас в Telegram.