В Ростовской области за сутки потушили 13 техногенных пожаров

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 28 августа. День должен пройти с переменной облачностью, без осадков. Ветер прогнозируют северный и северо-восточный 6−11 м/с. Дневная температура воздуха установится в районе +22−27, по югу должно быть до +33 градусов. В ряде территорий продлили предупреждение о пожароопасности.