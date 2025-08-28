Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Челябинска в Таджикистан экстрадирован опасный бандит и экстремист Миров

В Таджикистане ему грозит срок за экстремизм, вымогательства, пытки людей и бандитизм.

Источник: ГУ МВД

Из России экстрадировали 45-летнего гражданина Таджикистана Бахриддина Мирова, который жил в Челябинске и находился в розыске за множество преступлений. Об этом сообщили в МВД Таджикистана.

Бахриддина Мирова задержали в Челябинске и 19 августа 2025 года экстрадировали в Таджикистан.

По имеющимся данным, у себя на родине он находился в розыске по обвинению в совершении преступлений экстремистского характера, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников.

Известно, что в Челябинске у иностранца имелся бизнес.

МВД Таджикистана просит предоставить любую значимую информаци о преступной деятельности Мирова. Он также известен по прозвищу Ходжи-Файз.