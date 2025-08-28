Из Челябинска в Таджикистан экстрадирован опасный бандит и экстремист Миров

Из России экстрадировали 45-летнего гражданина Таджикистана Бахриддина Мирова, который жил в Челябинске и находился в розыске за множество преступлений. Об этом сообщили в МВД Таджикистана.
Бахриддина Мирова задержали в Челябинске и 19 августа 2025 года экстрадировали в Таджикистан.
По имеющимся данным, у себя на родине он находился в розыске по обвинению в совершении преступлений экстремистского характера, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников.
Известно, что в Челябинске у иностранца имелся бизнес.
МВД Таджикистана просит предоставить любую значимую информаци о преступной деятельности Мирова. Он также известен по прозвищу Ходжи-Файз.