Украинцы пытались ввезти в Россию более 100 кг наркотиков, спрятанных в посудомоечные машины

Силовики сорвали попытку ввоза в страну крупной партии наркотиков. Украинские граждане хотели провезти более ста килограммов запрещенных веществ, спрятанных в посудомоечных машинах, для дальнейшего сбыта в столице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранители пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков: на границе была задержана группа граждан Украины, пытавшихся ввезти более 135 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в посудомоечных машинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как выяснило следствие, преступники использовали отлаженную схему. На грузовике из Беларуси в Россию они везли наркотики, тщательно спрятанные внутри бытовой техники. Всего в ходе обысков по месту жительства задержанных силовики изъяли более центнера запрещенных веществ, которые предназначались для распродажи в столице.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против контрабандистов. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.