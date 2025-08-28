Украинцы пытались ввезти в Россию более 100 кг наркотиков, спрятанных в посудомоечные машины

Правоохранители пресекли попытку крупной контрабанды наркотиков: на границе была задержана группа граждан Украины, пытавшихся ввезти более 135 килограммов запрещенных веществ, спрятанных в посудомоечных машинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Как выяснило следствие, преступники использовали отлаженную схему. На грузовике из Беларуси в Россию они везли наркотики, тщательно спрятанные внутри бытовой техники. Всего в ходе обысков по месту жительства задержанных силовики изъяли более центнера запрещенных веществ, которые предназначались для распродажи в столице.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против контрабандистов. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за контрабанду наркотиков организованной группой в особо крупном размере.