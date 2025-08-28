Адвоката из Екатеринбурга Андрея Жукова перевели из СИЗО под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения адвокату Андрею Жукову, обвиняемому в покушении на мошенничество в особо крупном размере, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Домашний арест продлится до 1 ноября включительно.
Напомним, Андрей Жуков был задержан 2 июля вместе со своим коллегой Владимиром Певчевым. По версии следствия, адвокаты, не имея реальной возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, обещали одному из своих подзащитных оставить его в статусе свидетеля и пытались присвоить три миллиона рублей, полученных от разыскиваемого бывшего главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова.
— Им инкриминируют часть 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и часть 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», — уточнили в Областном суде.
Ранее, 26 августа, Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в продлении домашнего ареста для Владимира Певчева, заменив его на запрет определенных действий.