Адвоката из Екатеринбурга Андрея Жукова перевели из СИЗО под домашний арест

Напомним, Андрей Жуков был задержан 2 июля вместе со своим коллегой Владимиром Певчевым. По версии следствия, адвокаты, не имея реальной возможности повлиять на ход расследования уголовного дела, обещали одному из своих подзащитных оставить его в статусе свидетеля и пытались присвоить три миллиона рублей, полученных от разыскиваемого бывшего главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова.