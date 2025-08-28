Неисправное отопление унесло жизни 37 жителей Башкирии

В связи с этим спасатели напоминают основные правила безопасного обогрева: не использовать самодельные и неисправные устройства, проверять сертификаты качества оборудования, не сушить вещи на обогревателе и над плитой, выключать отопительные приборы при уходе из дома и перед сном, а также не использовать духовку и газовую кухонную плиту для обогрева помещений.