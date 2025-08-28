Били, чтоб признался. Полицейские выдавали смертельное ДТП за убийство

Ранее мать жителя деревни Успенское, подозреваемого в убийстве, рассказала программе «Кстати», что в тот самый день в декабре 2024 года её сын с сожительницей шли домой. Мужчина был пьян и решил зайти в магазин за добавкой. Когда вышел, увидел, что его женщина лежит на дороге — куртка порвана, из ушей и рта идёт кровь. По словам матери, местные жители видели, что произошло ДТП.