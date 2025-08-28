Били, чтоб признался. Полицейские выдавали смертельное ДТП за убийство

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП с участием бывшего начальника отдела полиции Арзамаса и его сына — действующего сотрудника правоохранительных органов. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Нашли виновного.
В декабре 2024 года бывший начальник Отдела МВД России «Арзамасский» на своей машине сбил на дороге в деревне Успенское Арзамасского округа местную жительницу. Сразу после смертельного ДТП на место происшествия прибыл сын экс-полицейского с коллегами. Сын занимает должность начальник отдела по работе с личным составом местного Отдела МВД.
Полицейские задержали сожителя погибшей. Применив к нему физическую силу и угрозы, вынудили дать признательные показания. Якобы мужчина, который имеет инвалидность по психическому заболеванию, избил до смерти сожительницу, отчего она и скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Было возбуждено уголовное дело. После обращения матери обвиняемого в убийстве к Александру Бастрыкину глава Следкома РФ потребовал у руководителя СУ СК России по Нижегородской области доклад о ходе и результатах расследования этого уголовного дела.
Бывший начальник местного отдела полиции и его сын задержаны сотрудниками собственной безопасности Главного Управления МВД РФ по Нижегородской области.
Сам признался.
Ранее мать жителя деревни Успенское, подозреваемого в убийстве, рассказала программе «Кстати», что в тот самый день в декабре 2024 года её сын с сожительницей шли домой. Мужчина был пьян и решил зайти в магазин за добавкой. Когда вышел, увидел, что его женщина лежит на дороге — куртка порвана, из ушей и рта идёт кровь. По словам матери, местные жители видели, что произошло ДТП.
На место приехало ГАИ, а затем полицейские, которые задержали сожителя погибшей. Мать утверждает: его сильно избили в бане. Позже адвокат сообщил женщине, что её сын подписал признательные показания. На него заведено дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По делу были следственные эксперименты. Суд не раз продлевали меру пресечения подозреваемому в убийстве.
Сейчас он отпущен на свободу. В СИЗО мужчина провёл семь месяцев. Родные скрывают, где он сейчас находится. Боятся, что на и без того много перенесшего человека с инвалидностью может быть оказано давление.