Жителя Башкирии осудили за предложенную автоинспекторам взятку

В апреле этого года стражи порядка остановили напротив здания местной администрации «Ладу Гранта». Ее водитель оказался пьян и, желая избежать наказания, он предложил инспекторам ДПС 15 тысяч рублей взятки.
Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовном наказании, автомобилист настаивал на своем предложении. В итоге он попал под следствие, за плечами имеет судимость.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, суд приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы в колонии общего режима.