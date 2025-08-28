Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Башкирии осудили за предложенную автоинспекторам взятку

В Ишимбае суд вынес приговор мужчине за предложение взятки сотрудникам ГАИ.

Источник: Freepik

В апреле этого года стражи порядка остановили напротив здания местной администрации «Ладу Гранта». Ее водитель оказался пьян и, желая избежать наказания, он предложил инспекторам ДПС 15 тысяч рублей взятки.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовном наказании, автомобилист настаивал на своем предложении. В итоге он попал под следствие, за плечами имеет судимость.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, суд приговорил мужчину к двум годам условного лишения свободы в колонии общего режима.