Блогера Уланову, обвиняемую в мошенничестве, заключили под стражу

28 августа Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил ей меру пресечения с домашнего ареста.
С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился заместитель начальника СЧ ГСУ МВД России по Свердловской области. Поводом стало нарушение обвиняемой одного из ранее установленных судебных запретов.
Суд изменил меру пресечения Екатерине Улановой на заключение под стражу по 1 декабря 2025 года. Она взята под стражу в зале суда.
«МК-Урал» ранее писал, что Екатерину Уланову обвиняют в совершении 215 преступлений по чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба).
По данным Роспотребнадзора, клиенты магазина Улановой оплачивали товар, но не получали его в срок. Они обращались к предпринимателю с требованием вернуть деньги, но ничего не помогло.