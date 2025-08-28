Белорусские таможенники пресекли поставку в Россию более 600 кг психотропа

«При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий российскими таможенниками во взаимодействии с ФСБ России задержаны получатели крупной партии психотропа — граждане Украины», — говорится в сообщении. Там говорится, что обнаружено еще 162 килограмма различных наркотиков и психотропов — гашиш, мефедрон, МДМА, клефедрон и других, — спрятанных на территории частного домовладения и в лесных массивах Московской области. «В общей сложности изъятых белорусскими и российскими таможенниками 800 килограммов психотропов и наркотиков хватило бы на 3,1 миллиона разовых доз. А стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 миллионов долларов», — говорится в сообщении.