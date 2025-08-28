Белорусские таможенники пресекли поставку в Россию более 600 кг психотропа

МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники Государственного таможенного комитета Белоруссии пресекли канал поставки из ЕС в Россию более 637 килограммов психотропа, установлены и задержаны участвовавшие в преступной схеме граждане четырех стран, сообщает пресс-служба ведомства.
«Таможенными органами Беларуси пресечен международный канал поставки из Евросоюза на территорию Российской Федерации более 637 килограммов особо опасного психотропа 4-СМС. Установлены и задержаны причастные к преступлению граждане Литвы, Беларуси, России и Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что партию доставили на белорусскую территорию с литовского склада через Латвию на грузовике под управлением гражданина Белоруссии; согласно сопроводительным документам, в машине везли посудомоечные машины. «Витебские таможенники из пункта пропуска “Григоровщина”… направили большегруз на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам полученной сканограммы принято решение о досмотре перемещаемого товара», — говорится в сообщении.
В итоге внутри бытовой техники выявлены фольгированные конверты. «Извлечено 540 таких упаковок с расфасованным особо опасным психотропом по 1 килограмму и 1,5 килограмма. Эксперт подтвердил, что это 4-СМС», — говорится в сообщении. С учетом того, что грузовик следовал дальше, в Россию, проведена международная операция по установлению всех участников преступной схемы совместно с ФТС России.
«При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий российскими таможенниками во взаимодействии с ФСБ России задержаны получатели крупной партии психотропа — граждане Украины», — говорится в сообщении. Там говорится, что обнаружено еще 162 килограмма различных наркотиков и психотропов — гашиш, мефедрон, МДМА, клефедрон и других, — спрятанных на территории частного домовладения и в лесных массивах Московской области. «В общей сложности изъятых белорусскими и российскими таможенниками 800 килограммов психотропов и наркотиков хватило бы на 3,1 миллиона разовых доз. А стоимость такой партии на черном рынке достигает 75 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Участникам преступной группы грозит лишение свободы сроком вплоть до 20 лет, подчеркивается в публикации.