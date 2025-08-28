Ричмонд
Охранника задержали за стрельбу возле школы Петербурга

Пять раз мужчина выстрел в воздух, а в шестой — направил пистолет в сторону здания.

Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала охранника, устроившего стрельбу около школы в Петербурге. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

— В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории одной из местных школ неизвестный мужчина стреляет из пистолета в воздух. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, — пишет новостное агентство.

Прибывшие правоохранители задержали подозрительного человека, которым оказался охранник учебного заведения. 33-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа произвел не менее пяти выстрелов в воздух из пневматического пистолета, а шестой раз выстрелил уже в направлении здания школы.

Выяснилось, что задержанный не имел постоянной регистрации в Петербурге или Ленинградской области. После задержания его доставили в спецприемник. Расследование происшествия продолжается.