Охранника задержали за стрельбу возле школы Петербурга

Полиция задержала охранника, устроившего стрельбу около школы в Петербурге. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории одной из местных школ неизвестный мужчина стреляет из пистолета в воздух. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, — пишет новостное агентство.
Прибывшие правоохранители задержали подозрительного человека, которым оказался охранник учебного заведения. 33-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа произвел не менее пяти выстрелов в воздух из пневматического пистолета, а шестой раз выстрелил уже в направлении здания школы.
Выяснилось, что задержанный не имел постоянной регистрации в Петербурге или Ленинградской области. После задержания его доставили в спецприемник. Расследование происшествия продолжается.