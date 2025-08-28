Охранника задержали за стрельбу возле школы Петербурга

Прибывшие правоохранители задержали подозрительного человека, которым оказался охранник учебного заведения. 33-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа произвел не менее пяти выстрелов в воздух из пневматического пистолета, а шестой раз выстрелил уже в направлении здания школы.