Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный житель Подмосковья устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Барнаул

Житель Московской области, летевший на самолете из Москвы в Барнаул, начал себя агрессивно вести на борту, мешать бортпроводникам и угрожать другим пассажирам. Мужчины был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Freepik

— 45-летний житель Московской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой. При этом мужчина использовал ненормативную лексику, — рассказала Волк в своем официальном Telegram-канале.

В результате пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Омске и передать мужчину сотрудникам правоохранительных органов. В отделе полиции злоумышленник продолжил вести себя неадекватно, пытаясь ударить силовиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета, летевшего в Калининград. Перед вылетом артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки. Позднее в отношении Хрусталева составили административный протокол. Адвокат Ольга Власова предположила, что за дебош на борту самолета мужчине может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше