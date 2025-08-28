Пьяный житель Подмосковья устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Барнаул

— 45-летний житель Московской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, мешал работе экипажа и провоцировал конфликт с другими пассажирами, угрожая им физической расправой. При этом мужчина использовал ненормативную лексику, — рассказала Волк в своем официальном Telegram-канале.
В результате пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Омске и передать мужчину сотрудникам правоохранительных органов. В отделе полиции злоумышленник продолжил вести себя неадекватно, пытаясь ударить силовиков. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета, летевшего в Калининград. Перед вылетом артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки. Позднее в отношении Хрусталева составили административный протокол. Адвокат Ольга Власова предположила, что за дебош на борту самолета мужчине может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.