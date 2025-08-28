Пьяный житель Подмосковья устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Барнаул

Ранее российский телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил дебош на борту самолета, летевшего в Калининград. Перед вылетом артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам в зоне посадки. Позднее в отношении Хрусталева составили административный протокол. Адвокат Ольга Власова предположила, что за дебош на борту самолета мужчине может грозить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.