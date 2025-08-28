Бастрыкин велел обжаловать оправдательный приговор экс-главе Волжского района

Председатель СК России требует обжаловать решение Самарского областного суда, который оправдал экс-главу Волжского района Евгения Макридина за смерть женщины от стаи бродячих собак. Об этом сообщили в информационном центре СК.
«Вынесен оправдательный приговор бывшему чиновнику, который обвинялся в халатности, повлекшей в мае 2021 года гибель жительницы Самарской области в результате нападения безнадзорных собак», — рассказали в пресс-службе.
Родственники женщины не согласны с решением суда и собираются его обжаловать. А проблема бродячих собак в Волжском районе до сих пор не решена. Глава ведомства запросил доклад по уголовному делу.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления доложить о собранных доказательствах и инициировать вопрос о дальнейшем обжаловании судебного решения. Напомним, утром 19 мая в микрорайоне Южный город стая собак напала на 64-летнюю женщину, позже она умерла в больнице.