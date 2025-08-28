Ричмонд
Мужчина бросился спасать подростка и погиб вместе с ним в Актюбинской области

В Актюбинской области подросток и мужчина, который хотел его спасти, утонули в месте, где запрещено купание. Тела погибших извлекли из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 23 августа в Алгинском районе на реке Танаберген в Маржанбулакском сельском округе. В месте, где купание запрещено, утонули подросток 2010 года рождения и мужчина 1993 года рождения, который пытался его спасти.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарного поста, акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района. К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы. В результате проведенных поисковых мероприятий тела обоих утонувших обнаружили и извлекли из воды. Они находились на расстоянии около 7 метров от берега, на глубине около 3 метров.