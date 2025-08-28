Мужчина бросился спасать подростка и погиб вместе с ним в Актюбинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 23 августа в Алгинском районе на реке Танаберген в Маржанбулакском сельском округе. В месте, где купание запрещено, утонули подросток 2010 года рождения и мужчина 1993 года рождения, который пытался его спасти.
На место происшествия прибыли сотрудники пожарного поста, акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям Алгинского района. К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы. В результате проведенных поисковых мероприятий тела обоих утонувших обнаружили и извлекли из воды. Они находились на расстоянии около 7 метров от берега, на глубине около 3 метров.