В Нижнем Тагиле были слышны взрывы

28 августа в Нижнем Тагиле проводились плановые работы. В связи с этим на карьере «Кальянский» произошли технические взрывы.
В Единой дежурно-диспетчерской службе объясняли, что данные работы были произведены по графику. Сотрудниками предприятия совершен технологический массовый взрыв по отбойке горной массы.
В связи с этим жителей Нижнего Тагила оповещают о работах и просят сохранять спокойствие.
Напомним, что в августе в Карпинске на карьере «Пещерный» были проведены взрывные работы. Их проводили в период с 11 по 16 августа. Власти города предупреждали уральцев и попросили воздержаться от посещения лесной местности.