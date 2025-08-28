Ричмонд
В Нижнем Тагиле были слышны взрывы

В Нижнем Тагиле на карьере «Кальянский» проводятся работы.

Источник: администрация Нижнего Тагила

28 августа в Нижнем Тагиле проводились плановые работы. В связи с этим на карьере «Кальянский» произошли технические взрывы.

В Единой дежурно-диспетчерской службе объясняли, что данные работы были произведены по графику. Сотрудниками предприятия совершен технологический массовый взрыв по отбойке горной массы.

В связи с этим жителей Нижнего Тагила оповещают о работах и просят сохранять спокойствие.

Напомним, что в августе в Карпинске на карьере «Пещерный» были проведены взрывные работы. Их проводили в период с 11 по 16 августа. Власти города предупреждали уральцев и попросили воздержаться от посещения лесной местности.