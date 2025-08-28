В центре Челябинска эвакуировали посетителей ТРК «Куба»

В центре Челябинска в четверг, 28 августа, проведена экстренная эвакуация из торгово-развлекательного комплекса «Куба». Посетителям по громкой связи объявили о закрытии ТРК «по техническим причинам», после чего начали выводить людей из здания.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, скорая медицинская помощь и пожарные расчеты. Официальные причины эвакуации пока не разглашаются — среди возможных версий называют как плановые учения, так и необходимость проверки поступивших сообщений.
— Поступило ложное сообщение. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Правоохранительные органы напоминают о привлечении к уголовной ответственности за подобные поступки, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.