В Артемовском водолазы достали тело пропавшего мальчика с семиметровой глубины

В Артемовском Свердловской области 28 августа завершились поиски восьмилетнего мальчика, который пропал 26 числа. Тимофей вышел из дома погулять, взяв с собой ведро, и отправился в сторону небольшого леса.
На третьи сутки масштабные поиски остановили. Тело ребенка было найдено в затопленном карьере недалеко от дома, где жил второклассник. Ранее на берегу карьера были обнаружены футболка, джинсы и сланцы, которые опознала мать.
— Сначала в карьер запустили подводный сканер, затем робота. Водолазы достали тело с глубины семь метров. Вероятно, мальчик сделал шаг в карьер и сразу провалился. Не ожидал, что там так глубоко и резко, — рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
В поиске мальчика участвовало более 300 человек, включая волонтеров нескольких поисково-спасательных отрядов, сотрудников Следственного комитета, МЧС и полиции. Во второй половине 28 августа основные поиски начали идти возле водоема. На берегу были обнаружены следы ребенка, сообщал источник.
Помимо Тимофея, в семье воспитывается еще трое детей. Ночью 28 августа несовершеннолетних забрали в социальный центр, им предлагалась помощь психолога. Родители в любой момент могли навещать детей, позднее их забрала к себе бабушка.
Как ранее сообщал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья считается благополучной, ранее на учете не состояла.