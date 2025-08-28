Ричмонд
В Самаре экс-глава бюро медсоцэкспертизы получил 4 года колонии за взятки

У осужденного конфисковано 710 тысяч рублей, полученных в качестве взяток.

В Самаре суд признал бывшего руководителя бюро № 4 медико-социальной экспертизы виновным в получении взяток через посредника за незаконные действия в пользу взяткодателя в крупном и значительном размере.

Подсудимый, занимая должность руководителя бюро, с 2017 по 2022 год получал взятки в размере от 35 000 до 500 000 рублей за установление, в том числе повторно, фиктивной инвалидности восьми жителям Самарской области путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.

Экс-глава бюро медсоцэкспертизы приговорен к четырём годам колонии строгого режима. Ему запрещено в течении четырёх лет заниматься врачебной деятельностью, связанной с участием в медицинских врачебных комиссиях.

Кроме того, у осужденного конфискованы в доход государства полученные в результате совершенных преступлений 710 000 рублей, сообщили в прокуратуре Самарской области и следственном управлении региона.