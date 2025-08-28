В Самаре экс-глава бюро медсоцэкспертизы получил 4 года колонии за взятки

Подсудимый, занимая должность руководителя бюро, с 2017 по 2022 год получал взятки в размере от 35 000 до 500 000 рублей за установление, в том числе повторно, фиктивной инвалидности восьми жителям Самарской области путем внесения в документацию ложных сведений, являющихся основанием для установления соответствующей группы инвалидности.