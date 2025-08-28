Известный альпинист из Краснодара Расторгуев погиб при восхождении на Джанги-Тау

С 2010 по 2011 год Расторгуев возглавлял Федерацию альпинизма Краснодарского края. Также он активно участвовал в образовательных и организационных проектах Федерации альпинизма России — курировал учебно-методическую комиссию, организовывал тренировочные сборы и работал в Центральной школе инструкторов. Помимо этого он был задействован в общественных и экспертных инициативах в сфере туризма и альпинизма — в том числе как участник рабочих групп на региональном уровне и главный инженер проекта альпинистского лагеря в Ингушетии.