Известный альпинист из Краснодара Расторгуев погиб при восхождении на Джанги-Тау

Александр Расторгуев, бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края, погиб 27 августа в Кабардино-Балкарии во время восхождения на вершину Джанги-Тау (5085 м). О происшествии сообщила Федерация альпинизма России на своём официальном ресурсе.
Спортивная группа вышла на маршрут в районе Безенги 25 августа. Через два дня, находясь на технически сложном участке категории 4Б, участники попали под камнепад. Был вызван вертолет, который эвакуировал двоих человек. Один из них не пострадал, другая участница получила травмы и была госпитализирована. К сожалению, Александра Расторгуева спасти не удалось — он погиб на месте.
68-летний Расторгуев имел значительный опыт в альпинизме. Он был мастером спорта, инструктором-методистом по нескольким направлениям горной подготовки, включая ски-альпинизм и горные лыжи. За свою многолетнюю деятельность он совершил более 200 восхождений, в том числе на Коштантау в 1989 году в связке с Андреем Колчиным.
С 2010 по 2011 год Расторгуев возглавлял Федерацию альпинизма Краснодарского края. Также он активно участвовал в образовательных и организационных проектах Федерации альпинизма России — курировал учебно-методическую комиссию, организовывал тренировочные сборы и работал в Центральной школе инструкторов. Помимо этого он был задействован в общественных и экспертных инициативах в сфере туризма и альпинизма — в том числе как участник рабочих групп на региональном уровне и главный инженер проекта альпинистского лагеря в Ингушетии.
Федерация альпинизма России отметила, что Расторгуев обладал не только профессионализмом, но и редкими человеческими качествами — умением находить подход к людям, поддерживать и вдохновлять как начинающих спортсменов, так и опытных инструкторов. Его вклад в развитие российского альпинизма невозможно переоценить.
Федерация выразила глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам своего товарища, подчеркнув его значимость для всего альпинистского сообщества страны.
