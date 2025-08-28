Венгрия назвала командира ВСУ, которому запрещен въезд из-за атак на «Дружбу»

Венгрия трижды в этом месяце заявляла об ударах ВСУ по нефтепроводу «Дружба»: 13-го, 18-го и 22 августа. В связи с этим была приостановлена прокачка нефти в Венгрию и Словакию (она была восстановлена 28 августа). Еврокомиссия получила письма от венгерских и словацких властей с просьбой предотвратить подобные инциденты в будущем. Брюссель назвал «Дружбу» критически важным объектом для энергетической безопасности ЕС.