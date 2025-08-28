Спасатели привлекли самолет к тушению пожара в Геленджике

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара на территории лесничества под Геленджиком увеличилась до 14 га. Отмечается, что по состоянию на 12:00 часов мск в Красной Щели площадь возгорания увеличилась до 6 га, в Грековой Щели — 5 га, в Темной Щели — 1 га, в районе села Береговое — 2 га.