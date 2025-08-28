Ричмонд
Спасатели привлекли самолет к тушению пожара в Геленджике

Спасатели МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике самолет Бе-200. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В публикации говорится, что лайнер помогает наземной группировке ликвидировать возгорание на 17 гектарах в районе села Криница. В состав группы входят отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС. Помимо этого, для помощи в ликвидации огня на место были направлены силы МЧС из Краснодарского края.

Специалисты отметили, что на данный момент в операции задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь лесного пожара на территории лесничества под Геленджиком увеличилась до 14 га. Отмечается, что по состоянию на 12:00 часов мск в Красной Щели площадь возгорания увеличилась до 6 га, в Грековой Щели — 5 га, в Темной Щели — 1 га, в районе села Береговое — 2 га.