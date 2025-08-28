В Магнитогорске менеджер фирмы микрозаймов тайно оформляла кредиты на клиентов

Менеджера по работе с клиентами микрокредитной компании обвиняется по статье «Хищение денежных средств организации путем присвоения вверенного имущества». Следствие выяснило, что у сотрудницы был доступ к персональным данным клиентов. Их она использовала для своих махинаций: в 2024 году она составила 15 договоров на займы от имени клиентов. При этом сами люди при оформлении не присутствовали и вовсе не знали, что на них оформляются кредиты.