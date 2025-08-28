Ричмонд
В Магнитогорске менеджер фирмы микрозаймов тайно оформляла кредиты на клиентов

Расследование уголовного дел Об этом рассказали в прокуратуре Челябинской области.а в отношении сотрудницы микрофинансовой организации закончено.

Менеджера по работе с клиентами микрокредитной компании обвиняется по статье «Хищение денежных средств организации путем присвоения вверенного имущества». Следствие выяснило, что у сотрудницы был доступ к персональным данным клиентов. Их она использовала для своих махинаций: в 2024 году она составила 15 договоров на займы от имени клиентов. При этом сами люди при оформлении не присутствовали и вовсе не знали, что на них оформляются кредиты.

По данным надзорного ведомства, таким образом менеджер МФО присвоила себе сумму в более чем 250 тысяч рублей. Ее действия нанесли ущерб кредитной организации.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска.