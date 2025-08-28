Еще одно жуткое ДТП с погибшим произошло на М-7 в Нижегородской области

По предварительной информации, авария случилась около 12:10 на 445-м километре федеральной трассы М-7, соединяющей Москву, Нижний Новгород и Казань. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения, двигался в сторону Кстова со стороны Лысково. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ». Им управлял мужчина 2001 года рождения. Удар оказался лобовым и крайне сильным — водитель легкового автомобиля погиб на месте, еще до приезда медиков. Водитель грузовика получил травмы, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.