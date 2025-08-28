Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат и его сын пойдут под суд за убийство соседки в Челябинской области

В Челябинской области ушло в суд дело депутата-убийцы.

Источник: соцсети

Бывший депутат из Челябинской области окажется перед судом за похищение и убийство соседки. В феврале 2025 года он пьяным приехал к женщине, с которой давно конфликтовал. Он избил знакомую, кинул в багажник и в лесополосе добил лопатой.

— Благодаря слаженной работе следователя СК России и сотрудников ОМВД России по Брединскому району преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Сейчас следователи провели расследование и передали материалы для суда. Экс-депутату вменяется похищение и особо жестокое убийство группой лиц (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п.п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Компанию депутату составили глава Рымнинского и сын депутата — их уголовные дела выведены в отдельное производство. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».