Депутат и его сын пойдут под суд за убийство соседки в Челябинской области

Бывший депутат из Челябинской области окажется перед судом за похищение и убийство соседки. В феврале 2025 года он пьяным приехал к женщине, с которой давно конфликтовал. Он избил знакомую, кинул в багажник и в лесополосе добил лопатой.
— Благодаря слаженной работе следователя СК России и сотрудников ОМВД России по Брединскому району преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
Сейчас следователи провели расследование и передали материалы для суда. Экс-депутату вменяется похищение и особо жестокое убийство группой лиц (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п.п. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Компанию депутату составили глава Рымнинского и сын депутата — их уголовные дела выведены в отдельное производство. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».