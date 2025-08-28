«По документам были посудомоечные машины». Белорусская таможня пресекла ввоз из ЕС крупной партии наркотиков

Белорусские таможенники пресекли международный канал поставки из Евросоюза на территорию России свыше 637 килограммов особо опасного психотропа. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Партиюопасных веществ вывезли на территорию Беларуси с литовского склада через Латвию. Наркотики были спрятаны в грузовике «Скания», которым управлял белорус. По документам в фуре перемещались посудомоечные машины.
Грузовик белорусские таможенники из погранпункта «Григоровщина» направили на инспекционно-досмотровый комплекс, после получения сканограммы с которого приняли решение досмотреть перемещаемый товар.
Внутри посудомоечных машин нашли конверты из фольги — всего 540 штук. В пакетах был расфасован по 1 и 1,5 килограмма особо опасный психотроп.
Грузовик должен был следовать дальше в Россию, поэтому провели международную операцию, чтобы установить всех участников преступной схемы в содействии с Федеральной таможенной службой России.
В итоге во взаимодействии с ФСБ России задержали получателей партии психотропа. Ими оказались граждане Украины.
Кроме того, правоохранители изъяли еще 162 килограмма различных наркотиков и психотропов, которые были спрятаны в частном доме и лесном массиве Московской области.
В общей сложности изъяли таможенниками Беларуси и России 800 килограммов психотропов, стоимость которых на черном рынке достигает 75 миллионов долларов.
— Установлены и задержаны причастные к преступлению граждане Литвы, Беларуси, России и Украины, — сообщили в ГТК.
Участникам преступной группы грозит до 20 лет тюрьмы.
Еще милиция обнаружила 33 нелегальных мигранта под Минском, которых выдворили из Беларуси.