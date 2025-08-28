Ребенок упал с эскалатора в Петропавловске

Видео из ТРЦ опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana. Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, в Петропавловске полицейскими проводится проверка по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком, который 27 августа упал с эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров города.
«Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра родителей», — отметили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются условия безопасности в помещении ТРЦ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и вынесены необходимые меры профилактического характера.
Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего.