Ребенок упал с эскалатора в Петропавловске

В Сети появилась информация, что в одном из торгово-развлекательных центров Петропавловска с эскалатора упал 8-летний мальчик. Предварительно, он находился там без родителей, передает NUR.KZ.

Видео из ТРЦ опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana. Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, в Петропавловске полицейскими проводится проверка по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком, который 27 августа упал с эскалатора в одном из торгово-развлекательных центров города.

«Предварительно установлено, что ребенок находился без присмотра родителей», — отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, изучаются условия безопасности в помещении ТРЦ. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и вынесены необходимые меры профилактического характера.

Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности несовершеннолетнего.