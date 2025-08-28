В Таразе работник АЗС похитил 5 млн тенге

Суд учёл признание вины, семейное положение и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге, С. была приговорена к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с условным наказанием, после применения амнистии, принятой в честь 30-летия Конституции. Кроме того, с неё был взыскан ущерб в размере более 4,5 млн тенге в пользу потерпевшей стороны.