Бывший начальник ВСЖД и его сообщники ответят в суде взятку в 55,5 млн рублей

Бывший начальник ВСЖД и его сообщники ответят в суде взятку в размере 55,5 миллионов рублей. Вознаграждение они получали за беспрепятственные грузоперевозки лесной продукции железнодорожным транспортом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
— Организованная группа оказывала давление на грузоотправителей, не желавших платить, создавая для них невыгодные условия, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В процессе расследования было принято решение об аресте имущества, принадлежащего обвиняемым, на сумму 275 миллионов рублей. Участники группы обвиняются по статье «Получение взятки в особо крупном размере, совершенное организованной группой, с вымогательством». Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Иркутска.