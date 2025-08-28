Бывший начальник ВСЖД и его сообщники ответят в суде взятку в 55,5 млн рублей

Бывший начальник ВСЖД и его сообщники ответят в суде взятку в размере 55,5 миллионов рублей. Вознаграждение они получали за беспрепятственные грузоперевозки лесной продукции железнодорожным транспортом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.