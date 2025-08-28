В Самарканде задержан мужчина, пытавшийся продать территорию бывшей военной части за 600 тысяч долларов

Как выяснилось, мужчина обещал помощь в оформлении документов на этот участок, находящийся в резерве хокимията Каттакурганского района. Судя по всему, он рассчитывал на интерес со стороны застройщиков, которые могли бы превратить бывшую военную территорию в площадку для строительства новых жилых комплексов.
Злоумышленник был задержан с поличным в момент получения аванса — 40 тысяч долларов США.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса, начато следствие. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры.