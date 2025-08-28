Автомобиль загорелся на Ленинградском проспекте

Ранее восемь машин загорелись во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.