В Иркутске полицейские разыскивают пропавшего рыбака

Мужчина был одет в камуфляжный костюм и носил с собой рюкзак с удочками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские разыскивают рыбака. В дежурную часть поступило заявление о пропаже мужчины. В последний раз его видели недалеко от остановки общественного транспорта Джамбула. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы мужчины: на вид ему около 40−45 лет, рост 175 сантиметров, с собой у него были удочки для рыбалки. Лицо пропавшего удалось зафиксировать на камерах видеонаблюдения в продуктовом магазине. Рыбак был одет в камуфляжный костюм, а на спине у него был черный рюкзак.