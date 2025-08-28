Ричмонд
Суд оставил под арестом директора «Калининградского крематория»

Калининградский областной суд отклонил апелляцию защиты директора ООО «Калининградский крематорий», оставив в силе решение о заключении под стражу.

Источник: Янтарный край

Ранее Центральный районный суд 15 августа 2025 года избрал меру пресечения в виде ареста для обвиняемого Б. до 13 октября 2025 года. Мужчина подозревается в даче взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, с января 2024 года по август 2025 года обвиняемый, работая в похоронном бюро, передал полицейскому взятку в размере не менее 36 000 рублей. Деньги предназначались за предоставление информации о случаях смерти жителей Калининградской области.

Адвокат обвиняемого пытался обжаловать решение суда первой инстанции, прося заменить заключение под стражу на домашний арест. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев все материалы дела и выслушав позиции сторон, не нашел оснований для изменения меры пресечения.

Постановление суда вступило в законную силу. Расследование уголовного дела продолжается.